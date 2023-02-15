ديوان المحاسبة يُتابع مع شركة البريقة إجراءات تحديد الاحتياج السنوي من المحروقات

طرابلس 15 فبراير 2023 (وال)- بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز إبراهيم أبوبريدعة، إجراءات الشركة في تحديد احتياجات الدولة من الوقود، في ظل تزايد الطلب وارتفاع مؤشرات التوريد في السنوات الأخيرة.

وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لديون المحاسبة؛ فقد أوضح أبوبريدعة خلال اللقاء الذي حضره مديري الإدارات المختصة بالديوان، صعوبة تقدير الاحتياج المقدر في ظل عدم السيطرة على عمليات التهريب، والافتقار لسياسة واضحة للحد من الاستهلاك، مُشيرًا إلى أن المعمول به حاليًا في تحديد الاحتياج السنوي هو احتساب معدل استهلاك العام الماضي، بالإضافة لمعامل ثابت للنمو.

بدوره، أكد شكشك على ضرورة العمل على تحديد الكميات المتوقعة بشكل دقيق، بحيث يتناسب مع الاحتياج الحقيقي وتنظيم ملف تزويد كبار المستهلكين، بالإضافة إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة للحد من ظاهرة التهريب، مع ضرورة الإسراع في إحالة عقود منظومات التتبع لضمان مراقبة مسار التوزيع والحد من إهدار الوقود وتسريبه خارج الحدود.

وشدّد رئيس ديون المحاسبة على ضرورة التعاون مع لجان الديوان المكلفة بتقييم ملف المحروقات ومدها بالبيانات والمعلومات اللازمة لإنجاز مهامها بالشكل المطلوب. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال