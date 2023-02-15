مسؤول يكشف حقيقة إصدار مذكرة قبض جديدة ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار

كشف مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، حقيقة إصدار مذكرة قبض جديدة من المحاكم البلجيكية ضد رئيس مؤسسة الاستثمار علي محمود.

ونفى القريو، في تصريحات صحفية، ماتردد عن صدور مذكرة قبض جديدة ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود .

وأوضح القريو، أن ما نشرته “جون فريك” عن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار فهي تعتبر معلومات قديمة قامت الصحيفة بتجميعها من عدة مصادر ولم تكن دقيقة في نشر تفاصيلها.

وأشار مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار، الى أن الصحيفة قامت بإعادة نشر للقضية بين الأمير البلجيكي “لوران” مع الدولة الليبية ومحاولة الأمير ابتزاز رئيس المؤسسة بمحاولاته التأثير على القضاء البلجيكي للاستيلاء على أموال المؤسسة في بلجيكا.

وقال القريو، أن ما قامت “جون فريك” بنشرها لمثل هذه الأخبار الغير دقيقة ومحاولاتها تشويه صورة المؤسسة خارجيًا يؤثر سلبًا بشكل مباشر أو غير مباشر على مصالح وعمل المؤسسة الليبية للاستثمار في دول العالم المستضيفة لاستثماراتنا.