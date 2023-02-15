أخر اسعار الدولار واليورو والصكوك والذهب مقابل الدينار اليوم الاربعاء 15-02-2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي ليوم الاربعاء 15 فبراير 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء.
الدولار 🇺🇲
ب5.1200 ~5.1175 دينار
اليورو 🇪🇺
ب5.4500 ~5.4200 دينار
الدينار التونسي 🇹🇳
610 ~645
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب5.1350 ~5.1300 دينار
أسعار الذهب:
▪️آونصة الذهب ب1833.4 $
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب222.50 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب259.58 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب271.94 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب296.66 دينار
أسعار الفضة:
▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 LY
▪️فضة جديدة :
▪️ب10 ~30 دينار على حسب العيار
اسعار الدولار بالصكوك 🇺🇸
بنك الوحدة & التجارة والتنمية 🏦
ب5.4300 ~5.4100 دينار
الجمهورية 🏦
+4.00 ~4.50 قروش على سعر الكاش
التجاري الوطني 🏦
ب5.3400 ~5.3200 دينار
الصحاري 🏦
+1.50 ~3.00 قروش على سعر الكاش
الواحة 🏦
+40 ~44 قرش على سعر الكاش
الآمان & اليقين & الإسلامي 🏦
-0.50 قرش & +1.00 قرش على سعر الكاش
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