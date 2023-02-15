أخر اسعار الدولار واليورو والصكوك والذهب مقابل الدينار اليوم الاربعاء 15-02-2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي ليوم الاربعاء 15 فبراير 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء.

الدولار 🇺🇲

ب5.1200 ~5.1175 دينار

اليورو 🇪🇺

ب5.4500 ~5.4200 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳

610 ~645

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب5.1350 ~5.1300 دينار

أسعار الذهب:

▪️آونصة الذهب ب1833.4 $

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب222.50 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب259.58 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب271.94 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب296.66 دينار

أسعار الفضة:

▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 LY

▪️فضة جديدة :

▪️ب10 ~30 دينار على حسب العيار

اسعار الدولار بالصكوك 🇺🇸

بنك الوحدة & التجارة والتنمية 🏦

ب5.4300 ~5.4100 دينار

الجمهورية 🏦

+4.00 ~4.50 قروش على سعر الكاش

التجاري الوطني 🏦

ب5.3400 ~5.3200 دينار

الصحاري 🏦

+1.50 ~3.00 قروش على سعر الكاش

الواحة 🏦

+40 ~44 قرش على سعر الكاش

الآمان & اليقين & الإسلامي 🏦

-0.50 قرش & +1.00 قرش على سعر الكاش