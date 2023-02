بشكل غامض وسرّي.. المؤسسة الليبية للاستثمار تفتح فرع لها في لندن

قال موقع أفريكا إنتيليجنس الاستخباراتي الفرنسي إنّ المؤسسة الليبية للاستثمار، افتتحت بشكل وصفه بالسري والغامض شركة تابعة لها في لندن في يوم 16 يناير الماضي.

وجاء في الموقع الفرنسي الاستخباراتي أنّه جرى وضع النظام الأساسي للشركة المسجلة باسم الليبية للاستثمار الأجنبي، على يد شخص يدعى مارك هاندلي من شركة المحاماة الأمريكية «كيرتيس، ماليت-بريفوست، وكولت-وموسلي إل إل بي».

وذكر الموقع الفرنسي أنّ مسؤولي هيئة الاستثمار الليبي لم يعلقوا على الهدف من إنشاء الشركة الفرعية أو هوية مديريها.

