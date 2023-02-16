الصابري: ليبيا يجب أن تستغل ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوطن| رصد

قال الخبير الاقتصادي مراد الصابري، إن “الاستراتيجية المعلنة اليوم من قبل الإدارة الجديدة لقطاع النفط الليبي جاءت لتلبية طموح ليبيا ورغبة أوروبا”.

وأضاف الصابري، في تصريح رصده موقع “الوطن، أن “ليبيا تطمح لزيادة الإنتاج النفطي كون إيرادات بيعه تمثل أكثر من 90% من ميزانية البلاد، وذلك سيعود على المواطن بتحسن الوضع المعيشي المرتبط كليا بوضع النفط في ليبيا”.

وأوضح أن، ارتفاع أسعار النفط عالميا أمر يجب أن يستغل لصالح ليبيا فهي معفية من قرار (أوبك) بخفض الإنتاج.

وتابع: “قبل أيام ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% بعد إعلان روسي خفض إنتاج النفط الخام في مارس/أذار المقبل بنحو 5% من إجمالي إنتاجها وذلك ردا على فرض الاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار النفط ومنتجاته”.

وبشأن أوروبا، قال الخبير الاقتصادي إن “أوروبا تضع ليبيا ضمن خططها الهادفة لتعويض النقص العالمي في الطاقة الذي تسببت فيه الحرب الروسية الأوكرانية “.

وأضاف الصابري أن “الخطة المعلنة اليوم جاءت لصالح الشعب الليبي وأوروبا في وقت واحد كما أنها أيضا في صالح الإدارة الجديدة لقطاع النفط التي تنوي من خلال ذلك إثبات وجودها وحسن اختيار مجلس إدارة المؤسسة النفط الليبية”.

وحاليا تنتج ليبيا نحو (مليون و200 ألف برميل يوميا) فيما بلغت أعلى معدلات الإنتاج قبل عام 2011 نحو (مليون و600 ألف برميل يوميا).