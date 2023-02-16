كلب يتقلد منصب مدير تنفيذي في تويتر ويساهم في ارتفاع أسعار عملات مشفرة

كشف رجل الأعمال الأميركي والمالك الجديد لتويتر إيلون ماسك عن تعيين كلب كرئيس تنفيذي جديد للشركة ونشر ماسك مجموعة صور عبر حسابه في تويتر ، يظهر فيها كلب من سلالة شيبا إينو، وعلى طاولة أمامه أوراق عليها ختم على شكل طبعة مخلب، ولافتة مكتوب عليها كلمة فلوكي ، وكتب على الصورة “الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر رائع”.

وأضاف في صورة أخرى: “أفضل بكثير من ذلك الرجل الآخر! إنه ممتاز في التعامل مع الأرقام” وكان ماسك قد أعلن في نهاية شهر يناير أنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي بمجرد أن يجد شخص مجنون بما فيه الكفاية لتولي الوظيفة.

وساهمت تغريدات الملياردير الأمريكي في ارتفاع العملة الرقمية شيبا إينو التي يملكها هو بنسبة 8‎% والتي يرمز لها بصورة هذه السلالة من الكلاب بالأضافة لقيمة العملة فلوكي والتي يملكها ايضاً حيث اعتبرها البعض كترويج لهذه العملات .