إدارة الرقابة بالمركزي تراسل المصارف بخصوص شكاوي الزبائن بتغطية قيمة النقد الأجنبي نقداً

وجه مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي مراسلة إلى المدراء العامين بالمصارف.

وتم خلال المراسلة ملاحظة إدارة الرقابة ببنغازي وجود شكاوي من زبائن المصارف حول إشتراط بعضها إيداع مبالغ نقداً لتغطية قيمة النقد الأجنبي وعدم خصم القيمة من الرصيد المتاح في الحساب.

كما طالب مدير الإدارة التقيد والإلتزام بتعليمات مصرف ليبيا المركزي وخصم قيمة النقد الأجنبي من الرصيد المتاح في الحساب ،وعدم إلزام الزبائن بإيداع القيمة نقداً طالماً أن رصيد الحساب يغطي قيمة النقد الأجنبي ويترك خيار التغطية النقدية للزبون .

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