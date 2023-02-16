ليبيا تبحث تطوير العلاقات مع دول العالم في الأمن الغذائي وتقريب الفجوة بين العرض والطلب

شارك نائب رئيس الوزراء، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف حسين القطراني، أمس الأربعاء 15 فبراير 2023، في اجتماعات الدورة الـ46 لمحافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والتي افتتحت أعمالها بمقر منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) بالعاصمة الإيطالية روما.

وبحث القطراني مع عدد من الوفود المشاركة سبل تطوير العلاقات بين ليبيا وباقي دول العالم، خاصةً فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وتقريب الفجوة بين العرض والطلب.

يذكر أن ليبيا تشارك برؤية حول مستقبل الأمن الغذائي، في ظل التطورات التي يشهدها العالم بحثاً عن الحلول العاجلة، وكذلك الخارطة على الأمد البعيد.