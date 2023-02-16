الخدمات العامة تواصل إزالة العوائق بالدائري الثالث وبني وليد وتوقف الأعمال بحي الأندلس

قال مدير شركة الخدمات العامة بطرابلس محمد إسماعيل، أمس الأربعاء 15 فبراير 2023، إن العمل على تنفيذ مشروع الطريق البحري بمنطقة حي الأندلس، لايزال متوقفا بسبب اومر من النائب العام حتى استكمال التحقيقات، حيث تم تنفيذ كيلو ونصف فقط في الطريق من أصل 9 كيلو متر، مشيراً أنه ربما يتم إستئناف العمل في المشروع خلال 10 أيام.

وأكد اسماعيل خلال تصريحات صحفية، أن نسبة إزالة العوائق أمام مشروع الطريق الدائري الثالث بلغت 70%، إضافة لتواصل إزالة التعديات على أملاك الدولة في مدينة بني وليد.