فساد تجاوز المليار.. أمر بحبس رئيس مجلس إدارة مصرف الواحة وآخرين

أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس رئيس مجلس إدارة مصرف الواحة ونائبه وعدد من مسؤوليه لتورطهم في وقائع فساد بمليار و225 مليون دينار، وضبط وإحضار الغائبين.

وقال النائب العام، أمرنا بمنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة للمتهمين جميعهم؛ وتتبع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم.

وأشار الى أن المتهمون تعمدوا منح تسهيلات ائتمانية بمبلغ مليار و225 مليون دينار؛ بالمخالفة للقانون كما تعمدوا تسييل 600 مليون دينار لفائدة شخصين بالتجاوز لحدود التركز الائتماني وانتفاء الضمانات.

وأضاف أن مسؤولو المصرف كانوا على علم بانتفاء الرابطة التعاقدية بين المصرف وبين بعض الشركات التي قال الجناة بملكية أسهمها.

وتابع أن المتهمون لم يأتوا بما يدفع عنهم واقع إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع غير مشروعة ومسؤوليتهم عن الضرر الجسيم الذي طال المال العام.