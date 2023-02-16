ليبيا المركزي يُطالب المصارف بعدم إلزام الزبائن بإبداع القيم نقدًا لتغطية قيمة النقد الأجنبي

طرابلس 16 فبراير 2023 (وال)- طالب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، إدارات المصارف التجارية بعدم إلزام الزبائن بإبداع القيم نقدًا، طالما رصيد الحساب يغطي قيمة النقد الأجنبي.

وشدّد عيسى في تعميم – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – مدراء العامين للمصارف على ضرورة التقيد والإلتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة من مصرف ليبيا المركزي بالخصوص،وترك خيار التغطية النقدية للزبون.

وأوضح عيسى أن القرار جاء عقب ورود عديد الشكاوى من زبائن المصارف؛ حول اشتراط بعض المصارف التجارية إيداع المبالغ نقدًا لتغطية قيمة النقد الأجنبي، سواء كان للأغراض الشخصية أو الاعتمادات المستندية، وعدم خصم القيمة من الرصيد المتاح في الحساب. (وال) م ب / ر ت

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