ديوان المحاسبة يبحث مع شركة البريقة إجراءات تحديد الاحتياج السنوي من المحروقات

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أمس الأربعاء 15 فبراير 2023، مع رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط و الغاز إبراهيم أبوبريدعة، إجراءات تحديد احتياجات الدولة من الوقود في ظل تزايد الطلب و ارتفاع مؤشرات التوريد في السنوات الأخيرة.

وأوضح أبوبريدعة، صعوبة تقدير الاحتياجات في ظل عدم السيطرة على عمليات التهريب، والافتقار لسياسة واضحة للحد من الاستهلاك، مُشيراً إلى أن المعمول به حالياً في تحديد الاحتياج السنوي هو احتساب معدل استهلاك العام الماضي بالإضافة لمعامل ثابت للنمو.

وأكد شكشك على ضرورة العمل على تحديد الكميات المتوقعة بشكل دقيق، بحيث يتناسب مع الاحتياج الحقيقي و تنظيم ملف تزويد كبار المستهلكين، والحد من ظاهرة التهريب، مع ضرورة الإسراع في إحالة عقود منظومات التتبع لضمان مراقبة مسار التوزيع والحد من إهدار الوقود و تسريبه خارج الحدود.