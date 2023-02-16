الحرس البلدي يطالب أصحاب النشاطات التجاربة بتسوية أوضاعهم بمكاتب التراخيص بالبلديات

طالب جهاز الحرس البلدي أصحاب المناشط التجارية والصناعة والمهنية والحرفية بتسوية أوضاعهم في مكاتب التراخيص بالبلديات التابعين لها، وبين بأن الجهاز لن يعتد بالترخيص الصادرة عن أي جهة أخري إبتداءا من الأول من مارس القادم.

وقال مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي يوسف القيلوشي أن عدد مخالفات التراخيص خلال العام الماضي 2022 بلغت 7206، وعدد قضايا التراخيص المحالة للجهات القانونية 925 منها صدور الترخيص في نطاق بلدية بينما مزاولة النشاط في بلدية مختلفة، إضافة الي عدم مطابقة الترخيص لنوع النشاط.

وأوضح بأن مكاتب الحرس البلدي بالبلديات تستعد لإطلاق حملة للتفتيش على التراخيص للتأكد من أن الترخيص مطابق للنشاط وبأن الترخيص صادر بشكل سليم وعن جهة الاختصاص.