“عون” يشارك بالندوة 13 التي تجمع المنتدي العالمي للطاقة ومنظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” بالندوة 13 التي تجمع المنظمة العالمية للطاقة والمنتدي العالمي للطاقة ومنظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) بحضور الامير “عبدالعزيز بن سلمان آل سعود” ووزير النفط الباكستاني.

وناقشت الندوة التحول الطاقوي للطاقات البديلة ومستقبل استعمالات النفط الخام، حيث تم التأكيد علي ضرورة مراعاة خصوصية القارة الافريقية في استغلال ثرواتها النفطية والطبيعية الاخري، كما يمكن الاستنتاج بأن الحاجة للنفط الخام كوقود ستستمر الي فترات أطول مما تم تحديده.

والجدير بالذكر أن ليبيا أصبحت العضو 72 بهذا المنتدى بعد قرار حكومة الوحدة الوطنية للانضمام لهذا المنتدى.

وحضر الندوة عدد من وزراء الطاقة وسكرتير عام أوبك وسكرتير منتدى الطاقة العالمي وسكرتير عام الابو (منظمة الاقطار الافريقية المنتجة للنفط)، والعديد من الخبراء والمختصون في مجالات الطاقة.

