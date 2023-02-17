العمل تبحث تدريب وتطوير الشباب في أوباري وإدماجهم في سوق العمل

عقد وزير العمل والتأهيل علي العابد أمس الأربعاء 15 فبراير 2023، بالعاصمة طرابلس، اجتماعا مع مدير مكتب العمل أوباري و عضو مجلس النواب عن المدينة، لمناقشة سبل دعم مكتب أوباري والعراقيل التي تواجه عمله، وملف الربط الإلكتروني بعد تسلمه المعدات الخاصة بالربط الإلكتروني، وتنظيم سوق العمل عبر حملات التفتيش العمالي.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة، ألية إقامة برامج تدريبية متخصصة للباحثين عن عمل في بلدية أوباري، وتأهيلهم وتطويرهم وإمكانية إدماجهم في سوق العمل.