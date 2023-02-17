تصريحات جديدة للخارجية الأمريكية بشأن مصير النفط الليبي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، عدم تدخلها بمصير النفط الليبي ومؤسسات النفط في البلاد .

وقال متحدث رسمي باسم الخارجية الأمريكية، أن :”الولايات المتحدة لا تتحكم بمصير النفط الليبي ومؤسسة النفط ملك للدولة الليبية والنفط الليبي هو ملك للشعب ولا يحق لأحد التدخل في هذه الشؤون”.

وأضاف المتحدث: “ليس للولايات المتحدة أن تتحدث عن حكومة باشاغا ويرجع الأمر للشعب الليبي وإلى اختياراته من خلال الانتخابات”.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، جميع القادة السياسيين في ليبيا للعمل معًا لدعم أساس قانوني للانتخابات وتحديد موعد قابل لإجرائها دون تأخير.

وشددت الخارجية الأمريكية، على أن الانتخابات هي السبيل الوحيد القابل للتطبيق للوصول إلى حكومة موحدة شرعية يمكنها الحكم وتقديم الخدمات في جميع أنحاء ليبيا.

وجددت تأيدها لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، في تشجيع جميع الأطراف للتوصل لاتفاق حول الإطار الدستوري والجدول الزمني المحدد للانتخابات.

وحول قضية لوكربي، أكدت الخارجية الأمريكية، على ان حكومة طرابلس هي من تقرر الإجابة عما إذا كان هناك تسليم جديد لليبيين في قضية لوكربي.