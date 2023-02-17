الذهب يتراجع للأسبوع الثالث بسبب مخاوف من رفع أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها لتسجيل تراجع للأسبوع الثالث على التوالي إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية.

وبحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة عند 1827.09 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أوائل يناير .

وانخفض المعدن الأصفر اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1835.70 دولار.

وتتوقع الأسواق الآن أن تصل أسعار الفائدة إلى ما يزيد عن خمسة بالمئة بحلول مايو أيار والبقاء عند تلك المستويات خلال العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة لتصل إلى 21.45 دولار للأوقية. كما انخفض البلاتين 0.4 بالمئة عند 916.93 دولار وكذلك البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1491.38 دولار.