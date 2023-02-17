رحلة واحدة يستقبلها مطار غات اسبوعياً ..

قال عميد بلدية غات إبراهيم الخليل أن شركة الأجنحة الليبية للطيران اعتذرت عن تسير رحلاتها الجوية إلى مدينة غات في الوقت الحالي رغم جاهزية المطار فنيا لاستقبال الرحلات.

وأضاف لتطبيق بكم الإخباري أن شركة الخطوط العالمية استأنفت رحلاتها الي غات بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع كمرحلة أولي، متوقعا زيادة عدد الرحلات إلى رحلتين أسبوعيا خلال المدة القادمة.

وبين بأن مصلحة المواصلات سلمت لمطار غات تجهيزات جديدة متمثلة في متطلبات شركات النقل من سيارات ومعدات مختلفة خاصة ببرج المراقبة، يذكر بأن مطار غات يستقبل أسبوعيا رحلة واحدة لشركة الخطوط الجوية الليبية.