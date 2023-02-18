نقابة موظفي الخطوط الليبية تلوح بالإضراب بعد تأخر المرتبات 17 شهر

قال عضو مجلس نقابة العاملين بشركة الخطوط الجوية الليبية الفيتوري بلقاسم إن مرتبات موظفي الشركة موقوفة منذ شهر سبتمبر 2022.

وقال الفيتوري لتطبيق بكم الإخباري إن النقابة تطالب الحكومة بالتدخل العاجل لحل هذه الإشكالية، وبضرورة صرف مرتبات العاملين بالشركة الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 17 شهر، مبينا بأنهم يستعدون للاعتصام وإيقاف العمل في حال عدم النظر في مطالبهم.

وكانت الحكومة قد خصصت في ديسمبر العام 2021 مبلغ 34 مليون دينار لسداد مرتبات العاملين بشركة الخطوط الجوية الليبية.