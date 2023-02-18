بكين تخفف القيود على إدراج الشركات الصينية في الخارج

خففت الجهة الرقابية على الأوراق المالية في الصين من القيود على الشركات المحلية الساعية إلى إجراء عمليات اكتتاب عام أولي في الخارج، بعد أن أثار الانتعاش الاقتصادي اهتماما جديدا بأصول البلاد.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، في قواعدها النهائية المنشورة اليوم الجمعة، إنها ستدعم إدراج شركات بما يطلق عليها هياكل كيانات ذات مصلحة متغيرة إذا كانت متوافقة، بما يشير إلى موقف مرن تجاه أسواق رأس المال بالبلاد.

وأعادت اللجنة التأكيد على أنه سيتعين على الشركات الصينية الساعية لبيع أسهم في الخارج، أن تسجل لدى اللجنة الرقابية بعد فترة انتقالية.

وسيتعين على الشركات الالتزام بالقواعد الصينية عند الكشف عن بيانات شخصية واتخاذ خطوات ضرورية لحماية أسرار الدولة.

وقالت اللجنة إنها ستمنع أي عمليات إدراج قد تعرقل أمن البلاد أو تشمل شركات أو مساهمين ارتكبوا أعمال فساد أو قدموا رشاوي أو يخضعون للتحقيق.