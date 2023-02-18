ازدحام شديد بالأيام للشاحنات الليبية بمعبر رأس أجدير رغم زيادة التبادل التجاري بين البلدين

يشتكي عدد من سائق الشاحنات الليبية من طول الانتظار للدخول إلى تونس عن طريق معبر رأس أجدير محملين بالبضائع والسلع المختلفة، حيث يقضي سائقي الشاحنات عدة أيام في طوابير طويلة، على الرغم من الاتفاق الذي ابرم بين البلدين نهاية العام الماضي لرفع القيود عن السلع المستوردة وتسهيل إجراءات تنقل البضائع، وتطوير المعبر.

وشهدت المبادلات التجارية بين البلدين زيادة بنسبة 67 % خلال العام الماضي 20222، مقارنة بزيادة 7%ما بين عامي 2010 و2021، أي أن التحسن في العلاقات الاقتصادية بين البلدين بلغ أضعاف التحسن في 11 سنة خلت.

وبلغ قيمة التبادل التجاري بين ليبيا وتونس 781 مليون دولار خلال العام الماضي، مقارنة بمبلغ 468 مليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2021 .