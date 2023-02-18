أسعار العملات الاجنبية والصكوك مقابل الدينار اليوم السبت 18 فبراير 2023 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 18 فبراير 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 18 فبراير 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8057 د‫.‬ل – للبيع – 4.7817 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

طرابلس & زليتن ب5.1125 ~5.1150دينار

بنغازي ب5.13 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.4400 ~5.4100 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

610 ~645 دينار

▪️ الباوند =6.12 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب5.1300 ~5.1250 دينار

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.16 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.15 دينار

▪️ فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب223.00 دينار

اسعار الدولار بالصكوك:

بنك الوحدة & التجارة والتنمية 🏦

ب5.4300 ~5.4100 LYD

الجمهورية 🏦

+4.00 ~4.50 قروش على سعر الكاش

التجاري الوطني 🏦

ب5.3400 ~5.3200 LYD

الصحاري 🏦

+1.50 ~3.00 قروش على سعر الكاش

الواحة 🏦

+40 ~44 قرش على سعر الكاش

الآمان & اليقين & الإسلامي 🏦

-0.50 قرش & +1.00 قرش على سعر الكاش