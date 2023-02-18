خاص.. “مدير شركة دانه” يسرد لصدى تفاصيل النسخة القادمة للمنتدى المصرفي لتكنولوجيا الأعمال

صرح مدير شركة دانه للإشهار المنظم للمنتدى المصرفي لتكنولوجيا الأعمال “عبدالحكيم قدورة” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية قائلًا: سيكون المنتدى في دورته الثانية يوم الثاني والثالث من ديسمبر 2023، برعاية مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمجلس الأعلى للاقتصاد والعديد من الجهات الأخرى الداعمة لهذا الحدث سواء كانت مؤسسات أو غرف التجارة أو مؤسسات القطاع الخاص المستفدين الأول والأخير من هذه الخدمات.

قال “قدورة” كذلك: هذه الدورة ستحاول أن تسيير على الخطى الأولى، بحيث تفعيل العديد من النقاط التي سنحاول أن نروج ونسوق لها منذ الآن وحتى نهاية العام، مع محاولة في استضافة واستقطاب مجموعة من المحاورين على المستوى الدولي هذه المرة، لتقديم إضافة للبنوك والشركات المحلية .

مُضيفاً: التفكير بأن يكون المعرض على هامش هذا المنتدى بشكل موسع أكبر ومساحة أكبر تسمح للجميع أن يقدم الاستعدادات الخاصة به، بحيث أن تكون متاحة للجمهور لتجربتها قبل أن تكون موجودة داخل البنوك .

وبحسب “قدورة” فإن الإعلان قبل انطلاق المنتدى على معايير الجوائز التي قُدمت للنسخة الماضية لأفضل مصرف رقمي، وأفضل مصرف للتوسع والاستثمار وغيرها من البنوك، بحيث أن يُتاح مجال التصويت للجمهور في الاختيار البنك الأفضل مع نهاية المنتدى .

ذكر أيضًا بأن الترويج لهذا المنتدى سينطلق خلال منتصف العام الحالي وسيكون بتواصل وإصدار النشرة التي ستخرج في العدد الأول نهاية مارس والأخرى نهاية يونيو، بالإضافة إلى نسخة تسبق الحدث مختصة بنشرة المنتدى وتطرق لأهم الأخبار الموجودة .

اختتم بالقول: نأمل بأن يكون الحضور بشكل أكبر ومكثف، بالأخص بعد الانطباع من بعض الشركات العربية مثل: تونس وتركيا والأردن ، والتي تتواصل معنا إلى هذا اليوم، وتؤكد مشاركتها بشكل متوسع أكثر، آملين بأن يكون هذا حافز للوصول بالبنوك الليبية إلى مستوى أداء افضل ومتميز .

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