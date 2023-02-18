شركة الكهرباء: وصول معدات وقطع غيار خاصة بمحطة تحويل طبرق الغازية

طرابلس 18 فبراير 2023 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت، وصول شحنة من المعدات وقطع الغيار الخاصة بمحطة تحويل طبرق الغازية، تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال العمرة الجسيمة للمحطة.

وأكد الشركة عبر صفحتها على فيسبوك؛ وصول حاويات (40 ) قدمًا تتضمن (9) شحنات موردة شركة ( ABB )، لتنفيذ أعمال العمرة الجسيمة للمحطة من قبل الشركة الهندسية لأعمال الكهرباء والميكانيكا تحت إشراف مختصين من شركة ( ABB ) بمتابعة إدارتي العامة للنقل ومشروعات الإنتاج.

وأضافت الشركة أن محطة تحويل طبرق الغازية 220 ك. ف تعتبر محطة مهمة لتصريف الطاقة المنتجة من محطة توليد طبرق عبر شبكة 220 ك.ف.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تحسين أداء الشبكة الكهربائية والرفع من كفاءتها وقدرتها من خلال توفير الاحتياجات والمواد الخاصة بالمحطات في كافة المدن والمناطق. (وال)

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