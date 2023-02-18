شركة الكهرباء تواصل أعمال الصيانة في منطقة الدبوسية بالجبل الأخضر

تواصل فرق الصيانة بدائرتي الجهد المتوسط درنة وتوزيع القبة، اليوم السبت 18 فبراير 2023، جهودهم على مدى 3 أيام متتالية لاستكمال شحن محول القدرة الجديد رقم ( 2 ) داخل محطة الدبوسية جهد 11/66 كيلو فولت سعة 20 ميجا فولت أمبير، وذلك بعد عطل المحول رقم (1) جهد 11/66 كيلو فولت سعة 10 ميجا فولت أمبير الذي تسبب في إغلاق على مستوى عدة مناطق خلال اليومين الماضيين .

وفي سياق متصل، تواصل الشركة استقدام معدات وقطع غيار خاصة بالشبكة الكهربائية، حيث وصلت شحنات جديدة، شملت بكرات كوابل مختلفة الأحجام موردة من عدة شركات إلى ميناء طرابلس البحري، ونقلها عبر شاحنات إلى المخازن الرئيسية .