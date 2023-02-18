خاص.. “الكشر”: تم اختيار ما يُقارب 430 مستفيد بالقرض السكني ومن المفترض أن يكون العدد أكثر

صرح رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة “محمد الكشر” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يخص مستجدات مبادرة الإسكان الشبابي، حيث قال: تم إحالة القائمة النهائية من بلدية ترهونة بمجمل 9 آلاف و168 اسم بعد ما تم فرزها من قبل مصرف الادخار إلى اللجنة العُليا .

مُضيفاً: قامت اللجنة العُليا بدورها بتطبيق المعايير واختيار 430 مستفيد تقريبيًا، كما أنه لازال وصول رسائل المستفدين مستمر ومتكرر .

كما نوه “الكشر” خلال حديثه إلى أنه من المفترض يكون مُخصص بلدية ترهونة أكثر من العدد الذي تم تخصيصه وأن تكون حصة البلدية قرابة 509 .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية