جولة تفتشية للرقابة على الأغذية والأدوية على مختبرات التحاليل بسبها

سبها 18 فبراير 2023 (وال)- أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أن مفتشي المركز بمكتب سبها قاموا بجولة تفتشية استهدفت مختبرات ومعامل التحاليل الطببية داخل محلة الجديد وذلك للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات وتطبيقها لكافة الاشتراطات الصحية.

وأضاف المركز أن المفتشين لاحظوا خلال الجولة عدم وجود ترخيص لأحد المختبرات وعدم وجود شهائد صحية للعاملين وعدم وجود أذن مزوالة للعاملين، إضافة إلى النظافة العامة غير جيدة.

وأشار إلى أنه تم إحالة تقرير بالخصوص إلى جهاز الحرس البلدي لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال