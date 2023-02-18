بنغازي| غرفة التجارة تنظم محاضرة بعنوان “العلامة التجارية في القانون التجاري الليبي بمشاركة نقابة المحاميين بنغازي”

بنغازي 18 فبراير 2023 (وال)- شهدت بلدية بنغازي صباح اليوم السبت، أول نشاط مشترك بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي ونقابة المحامين بنغازي.

هذا وتمثل هذا النشاط في إلقاء محاضرة بعنوان “العلامة التجارية في القانون التجاري الليبي والإتفاقيات الدولية” للمحاضر المحامي عبد العزيز محمد الترهوني، تناول فيها كل ما يتعلق بالعلامة التجارية.

وقُبيل إلقاء المحاضرة؛ تم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكول العمل المشترك بين المؤسستين الأهليتي،ن لعقد سلسلة من برامج التوعية والإرشاد للمنتسيبن للغرفة ورجال الأعمال، فيما يخص القانون التجاري الليبي والاتفاقيات الدولية وقانون المصارف والخدمات المالية، وكافة المجالات المتعلقة بالحركة التجارية والإقتصادية.

ومن بين الحاضرين مدير عام مصلحة الجمارك بنغازي العميد حافظ الشيخي، والناشطة الحقوقية الدكتور جازية شعيتير، ووكيل النقابة العامة للمحاميين – نائب رئيس نقابة المحاميين بنغازي أ. عمر ماضي، ومدير مركز الإدارة العامة للتطوير المؤسسي الدكتور أنس بعيرة، ولفيف من ضباط الجمارك ورجال الأعمال.

وقال المقدم سعيدة علي التباوي – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – إنه “وجهت إلينا الدعوة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، ومحاضرة اليوم مهمة جدًا لنا كإدارة جهاز الجمارك، وأحد اختصاصاتنا هو حماية الحقوق الفكرية والعلامات التجارية والتقليد أو التزوير في العلامة التجارية التي تحتويها البضائع المختلفة عند دخولها للبلاد، والتأكيد عليها لكون البضائع المقلدة خطر على صحة المواطن، ونحن كجهة تنفيذية نحرص على تنفيذ كل ما يصدر من جهات الاختصاص سواء وزارة الإقتصاد أو المالية من تعليمات نعمل على تنفيذها فورًا”.

وفي نهاية المحاضرة؛ فتحت حلقة نقاش بإدارة الدكتور جازية شعيتير للإجابة على تساؤلات الحضور بخصوص العلامة التجارية. (وال) هــ ع/ ر ت

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