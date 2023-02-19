وصول معدات وقطع غيار موردة من شركة ( ABB ) لصيانة محطة تحويل طبرق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس السبت 18 فبراير 2023، وصول حاويات (40) قدم تتضمن 9 شحنات من المواد والمعدات وقطع الغيار موردة من شركة ( ABB ) خاصة بمحطة تحويل طبرق 220 كيلو فولت الغازية ( GIS )، تمهيداً للبدء في تنفيذ أعمال العمرة الجسيمة للمحطة من قبل الشركة الهندسية لأعمال الكهرباء و الميكانيكا، تحت إشراف مختصين من شركة ( ABB ) وبمتابعة إدارتي العامة للنقل ومشروعات الإنتاج .
وأوضحت الشركة في بيان لها بأن هذه الأعمال مهمة، لتحسين أداء الشبكة الكهربائية، والرفع من كفاءتها وقدرتها، واستمرارية وصول التغذية الكهربائية إلى كافة المناطق.
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