ارتفاع للدولار وتراجع الاسترليني..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 19 فبراير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 19 فبراير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.812 دينار، مسجلاً ارتفاعا طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1464 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7955 دينار، والدولار الكندي 3.5709 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2551 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.283 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3101 دينار، والدينار التونسي 1.5512 دينار، والدرهم المغربي 0.4661 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: