المركزي: ارتفاع الدولار وانخفاض الإسترليني وثبات اليورو

الوطن| رصد

ارتفع سعر الدولار في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأحد، إلى 4.81 دينار مقابل 4.80 دينار الأربعاء الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وفي مستهل تعاملات الأسبوع أيضا، هبط سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.79 دينار مقابل 5.83 دينار أمس، وثبت سعر اليورو عند 5.14 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار مقابل 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار مقابل 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.

وتاليا قائمة لأسعار العملات: