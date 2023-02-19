جمهورية التشيك تعلن أنها لم تعد تعتمد على الغاز الطبيعي الروسي

أعلنت جمهورية التشيك أنها لم تعد تعتمد على الغاز الطبيعي الروسي، وذلك بعد تقليص وارداتها بشكل جذري خلال العام الماضي منذ أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية.

وكتب وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا عبر صفحته على تويتر مساء السبت أن واردات الغاز الروسي انخفضت إلى الصفر في يناير الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء التشيكية “سي تي كيه” أن سيكيلا لم يذكر ما إذا كانت البلاد استغنت بشكل دائم عن الغاز الروسي أم لا.

وقال سيكيلا إن جمهورية التشيك كانت تعتمد بالكامل تقريبا على الغاز الروسي في السنوات الأخيرة. وأضاف أنه بمجرد توقف الإمدادات عبر خط أنابيب نوردستريم، استبدلت براغ هذه بواردات عبر ألمانيا من مصادر أخرى.

وتستورد جمهورية التشيك حاليا الغاز بشكل رئيسي من النرويج والغاز المسال من بلجيكا وهولندا.

وقال سيكيلا إن الحصة الروسية، التي استمرت بلاده في الحصول عليها عبر سلوفاكيا، تراجعت إلى 2.2% في الأشهر الأخيرة وإلى الصفر تماما في يناير.

وتعتبر جمهورية التشيك أحد أكثر المؤيدين الراسخين لأوكرانيا. كما شددت براغ مرارا وتكرارا على أهمية فرض أشد العقوبات الممكنة على روسيا.