توفر أسطوانات غاز الطهي في مراكز توزيع طرابلس وبنغازي وطبرق ومصراتة.. تعرف على الكميات وأماكن التوزيع والأسعار من خلال تطبيق بكم الإخباري

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز ،اليوم الأحد 19 فبراير 2023، توفر أسطوانات غاز الطهي في أغلب مراكز التوزيع بالعاصمة طرابلس والمنطقة الوسطى، ومنطقة بنغازي، ومنطقة طبرق .

وبحسب بيانات الشركة، فإنه تم توزيع 29260 ألف أسطوانة غاز من مستودع رأس المنقار ببنغازي، و6180 أسطوانة غاز في طبرق ومناطق الجبل الأخضر، و5,880 أسطوانة غاز من مستودع الهاني النفطي و10,110 من مستودع مصراتة النفطي في اتجاه أغلب مدن المنطقة الوسطى .

وأوضحت الشركة أنه تم أيضأ توزيع 840 أسطوانة غاز، عن طريق التوزيع المباشر للجمهور في ساحات عرادة، وأبو سليم، وزناتة، ومعيتيقة، بسعر 2 دينار للأسطوانة، مع ملاحظة فريق تطبيق بكم الإخباري، لعدم بيع أو وجود أسطوانات غاز الطهي في السوق الموازي بشوارع طرابلس.

يشار إلى أن السعر الرسمي للغاز 2 دينار للأسطوانة الواحدة، وتباع في مراكز التوزيع من 3 وحتي 5 دنانير باختلاف أماكن وبعد مراكز التوزيع في البلاد.