رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتابع المشاكل والعراقيل التي تواجه مركز العلاج الطبيعى بمصراتة

مصراتة 19 فبراير 2023 (وال) – تابع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، المشاكل والعراقيل التي تقف حائلا أمام تطوير عمل مركز العلاج الطبيعى مصراتة وتعثر مرتبات العاملين به.

واطلع رئيس الهيئة رفقة مدير فرع الهيئة مصراتة محمد اسباقة، على تطورات علاجات المرضى، وآليات توطين العلاج بالداخل.

وأكد خلال زيارته للمركز أمس السبت، على حل كافة المشاكل والعراقيل من خلال متابعة الجهات التنفيذية المسؤولة، للوقوف على مدى تقيدها بأحكام التشريعات النافذة.

وأعرب عن أهمية توطين العلاج بالداخل للحالات التي يمكن علاجها، والتركيز على أهمية هذا المرفق الحيوي، لما يقدّمه من خدمات طبيّة لكافّة مواطني الدولة. (وال _ مصراتة)

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