هل زيادة الصادرات النفطية مؤشر لانتعاش الاقتصاد الليبي؟

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة الأسبوع الماضي، عزم ليبيا لرفع انتاجها من النفط الخام إلى 2 مليون برميل يومياً، خلال خطة عمل تمتد من 3 إلى 5 سنوات، بينما يتراوح الإنتاج الحالي من النفط الخام، بين مليون و 210 ألف برميل، إلى 215 ألف برميل يومياً، بينما يبلغ إنتاج المكثفات 48 ألف برميل يومياً.

وأعلنت شركة تسويق النفط الحكومية العراقية، أن العراق يخطط لزيادة طاقته الإنتاجية من النفط إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا في عام 2027، حيث أن طاقة العراق الإنتاجية الحالية من الخام تقترب من 5 ملايين برميل يومياً،

وسجلت أسعار النفط العالمية انخفاضا بنسبة 3% خلال نهاية الأسبوع الماضي، متأثرة بمخاوف من المزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما قد يؤثر على الطلب، إلى جانب مؤشرات على وفرة الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.37 دولار بما يعادل 2.8 % إلى 82.77 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.07 دولار أو 2.6% إلى 76.42 دولار.