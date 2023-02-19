أكبر صفقة بتاريخ كرة القدم.. منافسة شرسة للإستحواذ على الشياطين الحمر

كشفت وكالة بلومبيرج أن تحالف قطري بقيادة رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي قد تقدم بعرض للاستحواذ الكامل على نادي مانشستر يونايتد.

وبعدها أكد جاسم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي تقديمه عرضا لشراء 100% من أسهم نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم .

ويتوقع أن تصبح الصفقة هى الأكبر على الإطلاق، حيث كشفت وكالات أنباء دولية أن العرض القطري للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المملوك لعائلة جليزر الأمريكية يتجاوز 5 مليارات يورو.

وظهرت كل من مجموعة إنيوس ومالكها الإنجليزي راتكليف أحد اغنى رجال الأعمال البريطانيين ومجموعة إليوت الأمريكية على خط المنافسة على شراء النادي، ما يرجح أن تكون صفقة الاستحواذ على نادي مانشستر يوناتيد هى الأضخم في العالم.

وكانت صفقة بيع نادي تشيلسي الإنجليزي ايضاً مسجلة كأكبر قيمة صفقة في تاريخ اللعبة حيث تم بيع البلوز في مايو الماضي مقابل 4.8 مليار يورو لمستثمرين أميركيين، لكن المبلغ شمل 2 مليار يورو في وعود الاستثمار.