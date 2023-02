“بن شرادة” لتبادل: مجلسي النواب والاعلى استنفدوا كل مالديهم لتقديمه للشعب الليبي.. وعدم توافقهم تم تعليق الجلسة لليوم

صرح عضو بمجلس الاعلى الدولة الاستشاري ” سعد بن شرادة” لقناة تبادل اليوم الأحد بأن تم تعليق جلسة المجلس الاعلى بسبب عدم توافق مع مجلس النواب، الذين بقوا في صراع لاكثر من 7 سنوات، موضحاً بأن لا اعتقد أن المجلسي لديهم ما يقدمونه للشعب الليبي، باعتبره أنهم استنفدوا كل مالديهم.

وأكد “بن شرادة” بأن الافضل الذهاب للمادة 64 من الحوار السياسي، لتشكيل لجنة حوار واستخراج حكومة وحدة لتشرف على الانتخابات، وكذلك تضع لجنة الحوار قاعدة دستورية للانتخابات مرحلة قادمة، وليس هناك حل أخر غير هذه اللجنة.

وأوضح “بن شرادة” بأن سيتم استئناف الجلسة غداً الاثنين، ولا أعتقد أن يخرج شئ أو يتم التصويت عليها، على حسب تعبيره .

