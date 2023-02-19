خاص.. بالأرقام: مفوض التجارة الإيطالي يفصح لصدى عن إجمالي الصادرات الإيطالية إلى ليبيا

صرح مفوض التجارة الإيطالي رومانو باروزي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد حيث قال : أن 74٪ من الصادرات الإيطالية إلى ليبيا في أول 11 شهرًا من عام 2022 .

وقال باروزي أنه خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022 زادت الصادرات الإيطالية إلى ليبيا بنسبة 73.69٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 حيث بلغت 1.94 مليار يورو وحصة سوقية 13.11٪. إيطاليا هي الدولة الموردة الثالثة لليبيا بعد تركيا والتي بلغ مجموعها 2.46 مليار يورو ، + 16.44٪ ، والصين التي بلغت 1.97 مليار يورو ، 22.49٪ مقارنة بالأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021

بحصة سوقية تبلغ على التوالي 16.64٪ و 13.32٪ .

وجاءت اليونان وبلجيكا في المركزين الرابع والخامس بحصة سوقية تبلغ 11.78٪ و 8.17٪ على التوالي .

وبحسب باروزي ارتفعت الواردات الإيطالية من ليبيا بنسبة 66.1٪ بقيمة 9.15 مليار يورو خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022 ، تم التأكيد على إيطاليا كأول سوق مستهدف للصادرات الليبية ، بحصة سوقية تبلغ 27.7٪ ، متقدمة على إسبانيا (10.51٪ و 3.5 مليار يورو) ، وألمانيا (9.57٪ و 3.16 مليار يورو) و الصين (7.39٪ و 2.44 مليار يورو) .

وتابع بالقول أن البلدان التالية هي اليونان (+ 219.92٪ خلال نفس الفترة من 2021 و 2.23 مليار يورو) والولايات المتحدة (+ 8.91٪ و 1.90 مليار يورو) وفرنسا (+ 15.08٪ و 1.87 مليار يورو) وهولندا (23.07٪ و 1.84 مليار يورو).

كما تم تأكيد إيطاليا باعتبارها الشريك التجاري الأول لليبيا خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2022 ، بلغت التجارة بين إيطاليا وليبيا 11.09 مليار يورو ، بزيادة + 67.38٪ مقارنة بنفس الإطار الزمني لعام 2021 وحصة سوقية بلغت 23.19٪ ، قبل الصين (9.22٪ من حصة السوق بـ 4.41) مليار يورو) واليونان (8.31٪ بقيمة 3.97 مليار يورو) وإسبانيا (806٪ بقيمة 3.85 مليار يورو) وألمانيا (7.62٪ بقيمة 3.64 مليار يورو) وتركيا (6.58٪ بقيمة 3.15 مليار يورو) وهولندا (4.55٪) مع 2.17 مليار يورو) وفقاً لمكتب مفوض التجارة الإيطالي.

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