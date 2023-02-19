غرفة الطواريء والاستجابة بالهيئة الليبية للإغاثة تُجري زيارة لمدينة المرج لتقييم الوضع الميداني بالمدينة

المرج 19 فبراير 2023 (وال)- أجرى رئيس وأعضاء غرفة الطواريء والاستجابة بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية أمس السبت، زيارة لمدينة المرج لتقييم الوضع الميداني بالمدينة في إطار الدور المنوط بها.

هذا وعقد رئيس وأعضاء غرفة الطواريء والاستجابة بالهيئة، اجتماعًا موسعًا مع نائب رئيس مجلس الوزراء الحكومة الليبية – رئيس غرفة الطواريء والاستجابة السريعة علي القطراني رفقة أعضاء اللجنة الوزارية تتمثل في وزير الصحة، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية، ورئيس غرفة الطواريء والاستجابة بالهيئة – رئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، وأعضاء اللجنة مساعد الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي، ومدير فرع هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية.

الاجتماع جاء عقب تعرض بلدية المرج إلى عددٍ من الهزات الأرضية المتتالية في الأيام الماضية، حيث كان في استقبالهم عميد بلدية المرج ومدير الأمن بالبلدية، ومدير مكتب الهيئه بالمرج.

وعقب الاجتماع أجرى رئيس وأعضاء غرفة الطواريء والاستجابة بالهيئة، زيارة لمستشفى المرج للإطلاع على الإحتياجات والنواقص التي يُعاني منها من تجهيزات ومستلزمات طبية ودوائية وتوفير ما يلزم تحسبًا لأي طارئ.

من جهة أخرى، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء الحكومة الليبية – رئيس غرفة الطواريء والاستجابة السريعة علي القطراني رفقة أعضاء اللجنة الوزارية، ورئيس وأعضاء غرفة الطواريء والاستجابة بالهيئة، اجتماعًا مع رئيس أركان القوات المسلحة الفريق عبد الرازق الناضوري، حيث ناقش خلاله أهم المختنقات التي تمر بها مدينة المرج، وماتعرضت له خلال الأيام الماضية من هزات أرضية، وسُبل دعم البلدية بما يمكنها من الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

قسم هيئة السلامة المدنية بمدينة المرج، كان ضمن المقرات التي تمت زيارتها، للوقوف على الاحتياجات اللازمة التي يُعاني منها، وأكد الفريق عبد الرازق الناضوري على ضرورة توفير الإحتياجات التي تمكنه من القيام بدورها على أكمل وجه.

في المقابل، نوه نائب رئيس مجلس الوزراء الحكومة الليبية – رئيس غرفة الطواريء والاستجابة السريعة علي القطراني، خلال الاجتماع الذي حضره أيضًا رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي، ومدير مواصلات المرج، لأهمية الزيارة، وأن الحكومة الليبية جهزت مستشفى متنقل بسعة “400” سرير، سيتم تركيبه فور تحديد الأماكن المخصصة له على شكل مستشفيين ميدانيين كل مستشفى بسعة 200 سرير.

وقال القطراني إنه تم تنسيق وتوزيع الإختصاصات بين الجهات المشاركة، للتدخل حال وقوع أي شيء.

يذكر أن الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية التي أنشئت عام 2006، وكلت لها الإختصاص مع السلطات الوطنية في تقديم المساعدات الإنسانية أثناء حالات الكوارث والطوارئ. (وال) هــ ع/ ر ت

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