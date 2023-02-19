شاهد بالصور: الكشف عن وثائق اختلاسات وتهريب وقود في شركة خدمات الطرق السريعة

كشف الناشط الحقوقي حسام القماطي، عن شكوى موجهة للنائب العام بخصوص اختلاسات مالية وتهريب وقود في شركة خدمات الطرق السريعة.

ووفق الوثائق يوجد طلبيات تم إصدارها من منظومة مبيعات طرابلس لصالح محطة أبناء الصالحين دون إيصالات مالية.

وتضمنت الوثائق رصد تجاوزات متعلقة بتوزيع الوقود بأكثر من 358 ألف دينار وكميات وقود مهربة بالإضافة لما تم توزيعه على محطات مغلقة منذ 2015.

وقال القماطيـ أن تهريب الوقود أصبح يمارس علي جميع المستويات وعبر اتفاقات سياسية لـصدام حفتر وإبراهيم الدبيبة أو عبر شركات التوزيع ومحطات الوقود.

وأشار الى أن هناك حاليا أزمة بين شركة الشرارة وشركة البريقة لتسويق النفط حيث تتهم الأولى الثانية بإعطاء حصصها لعصابات التهريب والجريمة المنظمة.