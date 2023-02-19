هل يمكن الاستفادة من تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أثيوبيا؟

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأحد 19 فبراير 2023، مع رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد على هامش انعقاد قمة الاتحاد الافريقي بمدينة اديس ابابا، سبل عودة السفارة الإثيوبية للعمل في طرابلس، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ، والاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة الليبية الاثيوبية.

يشار إلى أن ليبيا تشارك في أعمال القمة العادية 36 للجمعية العامة للاتحاد الإفريقي ، لمناقشة كيفية التغلب على تحديات الأمن الغذائي، وسبل تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة بالقارة الإفريقية.