أعلنت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد الإفراج عن “عبد الله منصور” أحد مسؤولي النظام السابق بعد سنوات من السجن.

وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” عن شكره للنائب العام والمدعي العسكري على استجابتهما للجهود المبذولة مع الأطراف للإفراج عن “عبدالله منصور”.

ودعا “الدبيبة” جميع الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان في ليبيا‬.

The post حكومة الوحدة الوطنية تعلن الإفراج عن “عبد الله منصور” أحد مسؤولي النظام السابق appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا