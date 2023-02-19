خلال اجتماعه مع وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية.. “باشاغا” يطلع على سير عمل الوزارة

عقد رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المنبثقة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الأحد اجتماعًا بمدينة سرت، مع وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، وعدد من المراقبين الماليين بالوزارات، حيث ناقش الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المراقبين الماليين بالوزارات والمكاتب.

من جانبه حث “باشاغا” وزير التخطيط والمالية على تبني خطة تنفيذ دورات تدريبية للعناصر والكوادر المالية للجهات العامة للرفع من كفاءتهم في العمل المالي.

كما أكد “حماد” كذلك على سعي الوزارة في حث الجهات الممولة من الميزانية العامة على عدم ترتيب أي ارتباطات مالية إلا بعد استيفاء متطلبات الصرف وإيجاد التغطية المالية.

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