من ضمنها تنفيذ 6 مركبات جامعية.. “شكشك” و”القيب” يبحثان استكمال تنفيذ المشاريع الجامعية

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع وزير التعليم العالي عمران القيب، إجراءات استكمال تنفيذ عدة مشاريع داخل جامعة طرابلس.

وتركزت المباحثات على مشاريع إنشاء مبنى قسم الرياضيات والإحصاء بكلية العلوم وتنفيذ المخازن العامة ومخازن المواد الكيميائية.

وناقش الطرفان الإجراءات المتعقلة بتنفيذ 6 مُركبات جامعية واستعراض نسب الإنجاز في هذه المشاريع والمشاكل والعراقيل التي صاحبت عملية التنفيذ.

من جهته شدد شكشك على ضرورة حلحلة جميع الإشكاليات والعراقيل التي تعيق استكمال هذه المشروعات.

واتفق الطرفان على التواصل مع الجهات المختصة لحلحلة إجراءات التعاقد، وإمكانية الفصل فيما بين العقود واستكمالها والاستفادة من هذه المشاريع.

