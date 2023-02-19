مغادرة الناقلة النفطية لمحطة كهرباء الخليج البخارية بسرت عقب إفراغ شحنتها من الوقود

سرت 19 فبراير 2023 (وال)- غادرت الناقلة النفطية المنصة العائمة بمحطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة في سرت، وذلك عقب استكمال إفراغ شحنتها من الوقود الخفيف والمقدرة بحوالي (34) ألف طن من وقود الديزل، المخصصة لتشغيل الوحدة الأولى بالمحطة.

وأفاد مدير عام محطة الكهرباء الهمالي ابودبوس – في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية – بأن هذه الشحنة التي استغرقت عملية تفريغها يومان تكفي لتشغيل المحطة لقرابة شهر ونصف. وذكر مراسل ( وال ) أن الوحدة الأولى بالمحطة تعمل حاليًا على الشبكة العامة للكهرباء بإنتاجيه تقدر بـ (250) ميغاوات.

(وال)

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