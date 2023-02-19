الكبير يجتمع مع لجنة المشروعات الاستراتيجية بمصرف ليبيا المركزي

طرابلس 19 فبراير 2023 (وال)- اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بمكتبه صباح اليوم الأحد، مع لجنة المشروعات الاستراتيجية بالمصرف.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف عبر صفحته على فيسبوك، أن الاجتماع تناول عدة محاور أهمها خدمات مالية تُواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشمول المالي واستكمالا لرؤية مصرف ليبيا المركزي في تطوير أنظمة المدفوعات الإلكترونية.

كما ناقش الاجتماع التوسع في إطلاق مشروعات الدفع الإلكتروني خلال عام 2023، والتي أهمها مشروع نظام المدفوعات الفورية ومشروع المنصة المركزية لبيانات الزبائن “أعرف زبونك إلكترونيًا”. (وال)

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