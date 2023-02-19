الكبير يتابع عمل لجنة المشروعات الاستراتيجية بالمصرف المركزي

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الأحد اجتماع مع لجنة المشروعات الاستراتيجية بمصرف ليبيا المركزي بمقر المصرف المركزي وسط طرابلس .

وتناول الاجتماع الخدمات المالية المواكبة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي بالإضافة لتطوير أنظمة المدفوعات الالكترونية،والتوسع في إطلاق مشروعات الدفع الإلكتروني خلال العام 2023، أهمها مشروع نظام المدفوعات الفورية Instant Payment ومشروع Open Banking ومشروع المنصة المركزية لبيانات الزبائن (إعرف زبونك إلكترونيا) .