“الكبير” يناقش مع لجنة المشروعات الاستراتيجية بالمصرف المركزي تطوير أنظمة المدفوعات الالكترونية

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” خلال اجتماعه اليوم الأحد مع أعضاء لجنة المشروعات الاستراتيجية بالمصرف المركزي سبل تطوير أنظمة المدفوعات الالكترونية.

وتطرق الاجتماع لاستكمال رؤية مصرف ليبيا المركزي في تطوير أنظمة المدفوعات الالكترونية والتوسع في إطلاق مشروعات الدفع الإلكتروني خلال العام 2023، وأهمها مشروع نظام المدفوعات الفورية ومشروع “المصرف المفتوح” ومشروع المنصة المركزية لبيانات الزبائن “إعرف زبونك إلكترونيا”.

ويأتي إطلاق هذه المشاريع ضمن رؤية مصرف ليبيا المركزي لتطوير أنظمة المدفوعات الالكترونية وتوفير خدمات مالية تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

