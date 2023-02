“باشاغا” يناقش مع وزير المالية بحكومته المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المراقبين الماليين

ناقش رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” خلال اجتماعه اليوم الأحد بمقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت مع وزير التخطيط والمالية بالحكومة “أسامة حماد” وعدد من المراقبين الماليين بالوزارات، المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المراقبين الماليين بالوزارات والمكاتب.

وأكد “باشاغا” خلال الاجتماع على ضرورة تبني وزارة التخطيط والمالية خطة تنفيذ دورات تدريبية للعناصر والكوادر المالية للجهات العامة للرفع من كفاتهم في العمل المالي، من جهته أشار “حماد” إلى أن الوزارة تعمل على حث الجهات الممولة من الميزانية العامة على عدم ترتيب أي ارتباطات مالية إلا بعد استيفاء متطلبات الصرف وإيجاد التغطية المالية.

