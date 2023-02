بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية “عمران القيب” خلال اجتماعهما اليوم الأحد بمقر الديوان بطرابلس سبل استكمال المشاريع الخاصة بجامعة طرابلس.

وركز الجانبان على استكمال عقد تنفيذ مشروع إنشاء مبنى قسم الرياضيات والإحصاء بكلية العلوم ومشروع تنفيذ المخازن العامة ومخازن المواد الكيميائية، كما ناقشا الإجراءات المتعلقة بمشروع تنفيذ ستة مُركبات جامعية ونسب الإنجاز في هذه المشاريع والمشاكل و العراقيل التي صاحبت عملية التنفيذ.

وأكد “شكشك” على دور الديوان الداعم لاستكمال هذه المشاريع وغيرها من مشاريع وزارة التعليم العالي لما ينعكس بأثر إيجابي على سير العملية التعليمية، مشدداً على ضرورة حلحلة جميع الإشكاليات والعراقيل التي تعيق استكمال هذه المشروعات.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع الذي حضره رئيس جامعة طرابلس “خالد عون” ووكيل الجامعة “خالد غومة” ورؤساء الإدارات المختصة بالديوان، على ضرورة التواصل مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية لحلحلة إجراءات التعاقد لاستكمال تلك المشاريع في أسرع وقت ممكن.

The post “شكشك” يبحث مع وزير التعليم العالي استكمال مشاريع جامعة طرابلس appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا